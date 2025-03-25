Альфа-Конфа в Иркутске: что ждет предпринимателей?

Совсем скоро – 9 апреля – в Иркутске состоится Альфа-Конфа – событие, которое обещает стать ярким и незабываемым для всех предпринимателей города. В программе –выступления топовых спикеров, впечатляющее световое шоу, острые дискуссии, нетворкинг и новые идеи, которые вдохновят вас и ваш бизнес. Портал SIA.RU узнал подробности о событии.

Чему посвящено событие?

Тема Альфа-Конфы — ценности бизнеса. Эксперты поделятся с предпринимателями секретами успешных бизнес-проектов, расскажут, как наполнить их смыслом и выгодой.

Что в программе?

В программе — тренды маркетинга и продаж, бизнес-инновации, масштабный обмен опытом и разбор личных кейсов участников. Все это будет представлено в формате шоу без скучных лекций и формальностей.

Кто выступит на Альфа-Конфе?

Событие объединит топовых спикеров – экспертов в своем деле.

Ангелина Шам , эксперт по бизнес-психологии, автор методологии «Треугольник влияния®» и бестселлера «Ангел влияния», расскажет о суперсиле предпринимателя в эпоху перемен.

, эксперт по бизнес-психологии, автор методологии «Треугольник влияния®» и бестселлера «Ангел влияния», расскажет о суперсиле предпринимателя в эпоху перемен. Евгений Давыдов , сооснователь SETTERS, серийный предприниматель, поделится стратегиями построения личного бренда как бизнес-стратегии.

, сооснователь SETTERS, серийный предприниматель, поделится стратегиями построения личного бренда как бизнес-стратегии. Юлия Ракова , преподаватель НИУ ВШЭ, член Комитета РСПП, эксперт по стратегическому и цифровому маркетингу, научит продавать без рекламы.

, преподаватель НИУ ВШЭ, член Комитета РСПП, эксперт по стратегическому и цифровому маркетингу, научит продавать без рекламы. Владимир Якуба , реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж, ответит на вопрос «Почему продажи не растут?» и проведет реалити разбор бизнеса.

, реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж, ответит на вопрос «Почему продажи не растут?» и проведет реалити разбор бизнеса. Владимир Волошин, предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, IRONSTAR и ROSA RUN, расскажет о важности постановки и достижения больших целей в бизнесе, как в спорте.

Ведущим Альфа-Конфы выступит Евгений Дуко.

«Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия и зарядиться энергией для новых достижений в вашем бизнесе!» – призывают организаторы.

ГЛАВНОЕ О СОБЫТИИ

Когда: 9 апреля в 11:00

Где: Иркутск, Ледовый дворец «Айсберг», ул. Лермонтова, 251

Как: Для участия требуется предварительная регистрация