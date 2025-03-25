Альфа-Конфа в Иркутске: что ждет предпринимателей?

Совсем скоро – 9 апреля – в Иркутске состоится Альфа-Конфа – событие, которое обещает стать ярким и незабываемым для всех предпринимателей города. В программе –выступления топовых спикеров, впечатляющее световое шоу, острые дискуссии, нетворкинг и новые идеи, которые вдохновят вас и ваш бизнес. Портал SIA.RU узнал подробности о событии.
Чему посвящено событие?
Тема Альфа-Конфы — ценности бизнеса. Эксперты поделятся с предпринимателями секретами успешных бизнес-проектов, расскажут, как наполнить их смыслом и выгодой.
Что в программе?
В программе — тренды маркетинга и продаж, бизнес-инновации, масштабный обмен опытом и разбор личных кейсов участников. Все это будет представлено в формате шоу без скучных лекций и формальностей.
Кто выступит на Альфа-Конфе?
Событие объединит топовых спикеров – экспертов в своем деле.
- Ангелина Шам, эксперт по бизнес-психологии, автор методологии «Треугольник влияния®» и бестселлера «Ангел влияния», расскажет о суперсиле предпринимателя в эпоху перемен.
- Евгений Давыдов, сооснователь SETTERS, серийный предприниматель, поделится стратегиями построения личного бренда как бизнес-стратегии.
- Юлия Ракова, преподаватель НИУ ВШЭ, член Комитета РСПП, эксперт по стратегическому и цифровому маркетингу, научит продавать без рекламы.
- Владимир Якуба, реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж, ответит на вопрос «Почему продажи не растут?» и проведет реалити разбор бизнеса.
- Владимир Волошин, предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, IRONSTAR и ROSA RUN, расскажет о важности постановки и достижения больших целей в бизнесе, как в спорте.
Ведущим Альфа-Конфы выступит Евгений Дуко.
«Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия и зарядиться энергией для новых достижений в вашем бизнесе!» – призывают организаторы.
ГЛАВНОЕ О СОБЫТИИ
Когда: 9 апреля в 11:00
Где: Иркутск, Ледовый дворец «Айсберг», ул. Лермонтова, 251
Как: Для участия требуется предварительная регистрация