Иркутяне сомневаются в снятии санкций: только 8% верят в перемены

Лишь 8% иркутян верят в полное снятие экономических санкций США с России, согласно опросу SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения Иркутска. 38% участников считают, что максимум, на что можно рассчитывать, — это небольшие послабления.

Каждый четвертый житель Иркутска уверен, что ситуация останется неизменной или будут введены новые ограничения. 29% респондентов затруднились с прогнозом. Среди комментариев встречаются такие мнения: «Нужно учиться жить без Америки»; «Не верю, да и не нужно нам это».

Мужчины чаще, чем женщины, уверены в том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию. Иркутяне старше 45 лет также более скептичны по этому вопросу, чем молодёжь.