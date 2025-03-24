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Иркутяне сомневаются в снятии санкций: только 8% верят в перемены

Лишь 8% иркутян верят в полное снятие экономических санкций США с России, согласно опросу SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения Иркутска. 38% участников считают, что максимум, на что можно рассчитывать, — это небольшие послабления.

Каждый четвертый житель Иркутска уверен, что ситуация останется неизменной или будут введены новые ограничения. 29% респондентов затруднились с прогнозом. Среди комментариев встречаются такие мнения: «Нужно учиться жить без Америки»; «Не верю, да и не нужно нам это».

Мужчины чаще, чем женщины, уверены в том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию. Иркутяне старше 45 лет также более скептичны по этому вопросу, чем молодёжь.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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