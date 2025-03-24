Гайдай Центр получает исторический этаж в центре Иркутска

В Иркутске началась работа над созданием первого в России музея, посвященного легендарному советскому режиссеру Леониду Гайдаю. "Гайдай Центру" выделен этаж в историческом здании на улице Урицкого, 9, как сообщает пресс-служба мэрии.

Это здание, признанное объектом культурного наследия, нуждается в капитальном ремонте. Команда "Гайдай Центра" получила грант в размере 5 млн рублей, что позволит провести профессиональное обследование помещения, разработать проектно-сметную документацию, начать капитальный ремонт и провести консультации с музейными проектировщиками.

Эксперты подчеркивают, что появление музея, посвященного Леониду Гайдаю, должно стать важным событием для Иркутска. Памятник режиссеру уже является частью туристического маршрута "Зеленая линия" и пользуется неизменной популярностью у гостей города. Ожидается, что музей станет не менее востребованным.