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Без права на ошибку: Минтранс отклонил предложение о 'периоде охлаждения

Минтранс России отказался поддержать идею введения «периода охлаждения» для покупки невозвратных билетов на поезда и самолеты. Как сообщили «РИА Новости», эта позиция согласована с перевозчиками.

Ранее Минтранс запросил у РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценку инициативы, предложенной Союзом пассажиров. Предложение предусматривало возможность для пассажиров бесплатно исправлять ошибки в данных билета, дате или маршруте в течение определенного времени после покупки.

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В министерстве пояснили, что пассажиры самостоятельно выбирают тариф при оформлении билетов, а введенные данные можно корректировать до оплаты. Перед завершением покупки система отображает всю информацию о поездке, стоимости и условиях, и пассажир подтверждает согласие с этими параметрами.

Минтранс также отметил, что уже существуют механизмы исправления ошибок. Например, пассажиры авиационного транспорта могут изменить условия договора в рамках применяемого тарифа. При покупке ж/д билетов допускается одна ошибка в фамилии, имени или номере документа без переоформления.

По мнению министерства, введение «периода охлаждения» может привести к злоупотреблениям, таким как искусственное бронирование билетов для перепродажи, что снизит доступность проездных документов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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