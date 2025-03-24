Паводок в Иркутской области: подтоплены десятки домов

Из-за паводка в Иркутской области оказались подтоплены около 30 домов и свыше 180 участков. Подтопления зафиксированы в четырёх районах региона — Иркутском и Качугском округах, а также Шелеховском и Усольском районах.

Фото МЧС по Иркутской области

Больше всего пострадавших объектов находится в селе Хомутово Иркутского округа, где затопленными оказались 119 участков и 25 домов, такие данные на 24 марта сообщает МЧС по Иркутской области.

Ранее губернатор Игорь Кобзев отмечал, что причиной наводнения стали резкий подъём температуры и активное таяние снегов. Вода устремилась на низменные территории, что привело к подтоплению ряда населённых пунктов. По состоянию на 23 марта, ситуацию оценивали как напряжённую, особенно в Иркутском районе. На тот момент под водой находились пять жилых домов и 67 участков.