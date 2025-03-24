Шум и запах жженой резины: жители Иркутска против дрифт-площадки на острове Конный

Жители, проживающие около острова Конный в Иркутске, обратились в местную Думу с жалобами на шум и запах жженой резины от дрифт-площадки, особенно в ночное время. В 2024 году в органы внутренних дел поступило 219 жалоб, в результате чего были проведены профилактические беседы и составлены протоколы об административных правонарушениях.

Депутаты решили провести выездное совещание и повторно обсудить эту тему на заседании комиссии. Планируется проанализировать возможность переноса трассы в другое место и благоустройство текущей территории с другим назначением в рамках Единой набережной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ещё одной актуальной темой обсуждения стало наружное видеонаблюдение в городе. Депутаты предложили модернизировать уличное оборудование, добавив функцию распознавания лиц. По их мнению, это поможет полиции быстрее пресекать правонарушения и привлекать граждан к ответственности. Вопрос о внедрении системы и источниках финансирования будет рассмотрен на следующем заседании комиссии.