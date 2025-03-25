США надеются на позитивное заявление после встречи с Россией в Эр-Рияде

Переговоры между делегациями России и США продолжались около 12 часов, основной темой обсуждения стало поддержание мирного торгового судоходства в Черном море. Ожидается, что итоговое заявление будет обнародовано 25 марта.

Согласно источнику Reuters в Белом доме, встреча завершилась с достижением прогресса, и американская сторона рассчитывает на положительный исход. Сообщается, что проект совместного заявления уже направлен на согласование в обе столицы — Москву и Вашингтон, передаёт РБК.

Встреча проходила в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, и заняла почти весь рабочий день с несколькими перерывами. Российские источники также подтвердили, что совместное заявление планируется опубликовать 25 марта. Глава российского МИД Сергей Лавров дополнительно проинформирует общественность о деталях переговоров в тот же день, уточнила представитель министерства Мария Захарова.

Со стороны США акцентировалось внимание на восстановлении мирных коммерческих операций в регионе Черного моря. Россия, в свою очередь, подчеркнула важность обеспечения безопасности судоходства в этой акватории.

Российскую сторону на переговорах возглавляли сенатор Григорий Карасин и советник ФСБ Сергей Беседа. Американская делегация включала директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Энтона, а также помощников Кита Келлога, спецпосланника президента по Украине, и представители Майка Уолтца, советника Белого дома по нацбезопасности.

Григорий Карасин охарактеризовал переговоры как продуктивные, отметив, что сторонам удалось обменяться мнениями по ключевым вопросам. После завершения встречи российская делегация, согласно источникам, осталась довольна результатами обсуждений.

Следующим этапом американской дипломатической активности станут консультации с украинской делегацией, которая остается в Эр-Рияде специально для проведения этих встреч.