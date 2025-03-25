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«Черный сценарий»: ЦБ РФ предупредил о крахе цен на нефть, как в 1980-е

Банк России предупреждает о риске долгосрочного падения цен на нефть, как в 80-е годы.

Центральный банк России выразил опасения, что нынешний уровень мировых цен на нефть может обрушиться, повторяя сценарий 1980-х годов, когда падение было затяжным и длилось почти 20 лет. Эти выводы были представлены в закрытой презентации регулятора, которая обсуждалась на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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На одном из слайдов презентации подчеркивается: «Цена на нефть представляет собой значительный риск». Среди факторов риска отмечаются рост добычи нефти в США и странах вне ОПЕК, а также увеличение резервных мощностей картеля, которые достигли объема, сопоставимого с российским экспортом сырой нефти.

Особое внимание уделено историческим параллелям: после резкого подъема цен на нефть в 1974–1985 годах последовало 18-летнее снижение, которое серьезно ударило по экономике многих стран, включая Советский Союз. В результате нефтяного кризиса того времени СССР потерял значительные объемы экспортной выручки.

Reuters добавляет, что такие тревожные прогнозы появились впервые в ежегодных аналитических отчетах Центрального банка, хотя ранее подобные сценарии длительного падения цен на нефть в них не рассматривались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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