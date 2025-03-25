Новый реестр жилья: как изменится учет нуждающихся?

В России будет создан единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Правительственная комиссия одобрила законопроект Минстроя, который направлен на решение проблемы дублирования учета и ускорение предоставления социальной помощи. Сейчас учет ведется отдельно на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях, сообщают "Ведомости".

Законопроект предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс, добавляя новую статью, которая определяет порядок работы реестра. Реестр будет частью единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), и органы власти будут обязаны размещать в нем информацию о гражданах, имеющих право на социальную поддержку. В реестре будут храниться сведения о гражданах и их семьях, основания для постановки на учет, информация о заявлениях и снятии с учета.

Также в реестр войдут документы о жилых помещениях в собственности РФ и муниципальных образований, а также данные о субсидиях и социальных выплатах на жилье. Оператор ЕИСЖС будет обязан предоставлять доступ к информации реестра органам власти и формировать ежеквартальную аналитику.

Единый реестр поможет анализировать достаточность жилищного фонда и прогнозировать потребности в жилье. Закон, если будет принят, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

На данный момент россиянам доступны различные меры поддержки, такие как предоставление жилья по соцнайму и денежные выплаты на приобретение жилья. Однако отсутствие единой системы учета затрудняет определение реального числа нуждающихся.