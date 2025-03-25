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ВТБ обновит банкоматы для приема новых пятитысячных купюр до конца недели

ВТБ завершит обновление своих банкоматов до конца этой недели, что позволит им принимать новые пятитысячные рублевые купюры, сообщили в пресс-службе банка ТАСС.

Ранее в ВТБ сообщали о выборе отечественного мультивендорного программного обеспечения, зарегистрированного в реестре Минцифры России.

«Новое программное обеспечение полностью заменяет решения западных производителей, покинувших рынок, и гарантирует стабильную техническую поддержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, широко используемыми в России», – отмечали в банке.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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