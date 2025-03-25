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Технологический прорыв: VK готовит аналог WeChat с госуслугами

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Технологический холдинг VK запускает бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать российским аналогом китайского мессенджера WeChat. На первом этапе Max предложит пользователям мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. В дальнейшем планируется интеграция государственных и других сервисов для решения повседневных задач, сообщают "Ведомости".

Эксперты оценивают инвестиции VK в разработку Max в 1–2 миллиарда рублей. Источник, близкий к VK, отметил, что если продукт сможет интегрировать государственные сервисы, он потенциально может стать аналогом WeChat.

Представитель VK подтвердил, что бета-версия Max скоро появится в магазинах приложений. Пользователи смогут общаться в мессенджере, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 ГБ. Для улучшения качества звонков команда платформы установила дополнительные медиасерверы по всей стране и внедрила технологии машинного обучения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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