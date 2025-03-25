Иркутская область заняла 32 место по вводу жилья среди регионов России

В 2024 году в Приангарье на одного жителя введено 0,69 м2 новой недвижимости.

РИА Новости составило рейтинг регионов России по вводу жилья на одного жителя. Иркутская область заняла 32 место с показателем в 0,69 м2. Ниже расположились Республика Бурятия (58 место) и Красноярский край (63 место) с показателями в 0,55 м2 и 0,53 м2. Лидер среди соседних регионов – Новосибирская область (12 место) с показателем в 0,94 м2.

Лидером осталась Ленинградская область с показателем 1,976 м2 на человека, хотя это меньше, чем годом ранее. Более 1 м2 на человека ввели в девяти регионах, включая Чечню, Тюменскую и Московскую области, Краснодарский край и другие. Однако Республика Алтай и Тува вошли в топ благодаря высоким темпам строительства, заменив Новосибирскую и Калужскую области.

В конце списка – Магаданская область с наименьшим показателем (0,07 м2), а также Мурманская область, Чукотка, ЕАО и Камчатка.