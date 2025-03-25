Госдума ужесточает наказания: штрафы и тюрьма за незаконную регистрацию ИП

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Сейчас такое наказание действует только для создателей фиктивных компаний, сообщает ТАСС.

Законопроект, внесенный правительством РФ в декабре 2024 года, предлагает изменения в статью 173.1 Уголовного кодекса РФ, распространяя санкции на случаи незаконной регистрации физлица как ИП. За это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Статья 173.2 УК РФ будет распространяться на случаи незаконного использования документов для регистрации физического лица как ИП. За предоставление или использование таких документов предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до двух лет.

Незаконное получение или использование персональных данных для регистрации ИП будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

В пояснительной записке отмечается, что индивидуальные предприниматели обладают схожими правами с юрлицами, но на них не распространяются ограничения в части распоряжения денежными средствами. Это делает их реквизиты привлекательными для преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от налогов и легализацией средств.