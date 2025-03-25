Ожидается «позитивное заявление» после встречи в Эр-Рияде: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: готовится позитивное заявление после встречи в Эр-Рияде, США решили сократить расходы на иностранную помощь, банки не стали менять условия вкладов после решения ЦБ РФ по ставке, а в Иркутске жители выступают против популярной дрифт-площадки. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Сокращение расходов

Президент США Дональд Трамп сократит на $2,5 млрд расходы, предназначенные для иностранной помощи. Ранее они были выделены в качестве чрезвычайных на поддержку НПО, занимающихся миграцией и беженцами, экономическое развитие Молдавии и Грузии и проектов, связанных с инклюзивностью. При этом меры не затронут военную помощь союзникам, в том числе Украине.

Позитивное заявление

Состоялись переговоры России и США – они продлились 12 часов. После этого американская сторона заявила, что ожидает «позитивного заявления». Соответствующий проект двух государств был отправлен на утверждение в Москву и Вашингтон. Его планируют опубликовать 25 марта.

Условия вкладов

Большинство крупнейших банков РФ не стали менять ставки по вкладам после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Ставки изменил лишь один банк, снизив их по полугодовым и годовым депозитам на 0,25-0,28 п.п. В результате относительно последнего заседания средняя ставка по трехмесячным вкладам не изменилась, снижение средней ставки по годовым и полугодовым депозитам составило по 0,01 п.п.

Иркутск без дрифта

Жители, проживающие около острова Конный в Иркутске, обратились в местную Думу с жалобами на шум и запах жженой резины от расположенной рядом дрифт-площадки, особенно в ночное время. В 2024 году в органы внутренних дел поступило 219 соответствующих жалоб. Депутаты решили провести выездное совещание и обсудить эту тему на заседании комиссии. Планируется проанализировать возможность переноса трассы в другое место и благоустройства текущей территории с другим назначением в рамках Единой набережной.

Паводки в Приангарье

Подтопления зафиксированы в четырех районах региона — Иркутском, Качугском, Шелеховском и Усольском. Вода зашла на территории около 30 домов и свыше 180 участков. Больше всего пострадавших объектов находится в селе Хомутово, где подтопленными оказались 119 участков и 25 домов. На месте работают специалисты различных ведомств.