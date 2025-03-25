Российский бюджет получил 283,5 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Крупной статьей стали безвозмездные платежи от уходящих из страны компаний. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

В прошлом году в казну поступило 65 видов доходов, неучтенных при формировании финансового плана, на сумму 283,5 млрд рублей. Основные источники доходов – безвозмездные поступления и конфискация имущества из-за коррупции. Безвозмездные поступления включают межбюджетные трансферты и взносы уходящих иностранных компаний, которые в 2024 году составили почти 162 млрд рублей. Конфискация имущества из-за коррупции принесла 114,5 млрд рублей.

– Сумму в 283,5 млрд можно назвать существенной, но в масштабах федерального бюджета – порядка 36,6 трлн рублей в 2024 году – она составляет менее 1%, – обратила внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.