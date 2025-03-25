У «Истлэнда» появился «Замок горного короля» в Аршане с видами на Саяны

Новый отель появился у иркутской группы компаний «Истлэнд». Он располагается на территории курорта Аршан в Бурятии и носит название «Замок горного короля». Особенность гостиницы – виды на Восточные Саяны, следует из данных организации.

«Мы рады сообщить, что теперь в нашем холдинге есть прекрасное место для отдыха не только в Иркутске и на Байкале , но и в живописном поселке Аршан», – говорится в сообщении компании в соцсетях.

В отеле есть 15 номеров, которые представлены в четырех различных категориях – от эконома до пентхауса. В каждом есть собственный санузел, кровать, телевизор, холодильник, сейф, ванные принадлежности и другие удобства. Стоимость за ночь – от 5 до 12 тысяч рублей.