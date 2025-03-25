Как подготовиться к декрету и вернуться без финансовых потерь?

Эксперты hh.ru собрали рекомендации от HR-эксперта hh.ru Анны Шавериной, которые могут стать основой карьерной стратегии.

Чтобы период декрета не стал преградой на карьерном пути, важно заранее продумать стратегию и выстроить диалог с работодателем. HR-эксперт hh.ru Анна Шаверина даёт ключевые рекомендации.

До декрета

Обсудите свои планы с руководителем: скажите, что хотели бы вернуться в компанию, обозначьте возможные сроки и формат работы после декрета.

Завершите важные проекты, передайте их коллегам и при необходимости обучите заменяющего сотрудника.

Узнайте, можно ли повысить квалификацию в декрете, – возможно, компания сможет оплатить курсы или предложит полезные ресурсы.

Во время декрета

Поддерживайте профессиональные связи: ведите соцсети, участвуйте в онлайн-конференциях, посещайте профильные мероприятия.

При желании можно постепенно вовлекаться в работу: например, помогать команде точечно или участвовать в проектах с гибким графиком.

При выходе на работу

Будьте готовы показать, как вы развивались в этот период: пройденные курсы, участие в проектах, новые навыки.

Готовьтесь к собеседованиям: делайте акцент на своей экспертности и мотивации, а не на перерыве в карьере.

Не бойтесь обсуждать условия: гибкий график, возможность удалённой работы или пересмотр зарплаты, особенно если выросла медианная зарплата на вашей позиции.

Как компании могут поддерживать сотрудниц

Работодатель тоже может сыграть важную роль в процессе возвращения сотрудниц. Например, предоставлять гибкие условия работы (удаленный или гибридный формат, частичная занятость); финансово поддерживать – от дополнительных выплат до компенсации детского сада или няни; запустить программы адаптации после декрета, включая обучение и менторство.

Важно помнить, что декрет – это возможность пересобрать карьеру в удобном формате. Компании, которые поддерживают женщин в этот период, получают мотивированных и лояльных сотрудников. А мамы успешно продолжают профессиональный путь.