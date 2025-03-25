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Более 30 участков и 10 домов освободили от подтопления в Иркутской области

Борьба с паводками продолжается в Иркутской области. На сегодня удалось освободить от воды несколько территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«10 домов и 33 участка освобождены от подтопления талыми водами в населенных пунктах Иркутской области за прошедшие сутки», – пояснили в ведомстве.

На данный момент на территории четырех районов региона – Иркутского, Качугского, Шелеховсго и Усольского – остаются подтоплены 19 жилых домов и 159 приусадебных участков.

На местах продолжают откачивать воду, оказывать адресную помощь. Задействованы 47 сотрудников и 13 единиц техники МЧС России.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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