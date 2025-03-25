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Новое общественное пространство со скамейками-качелями и пляжем появится в Ангарске

В городе Ангарске создают новое общественное пространство на набережной в районе Старицы. Работы проводятся в два этапа – завершить их планируют в этом году, рассказал мэр Сергей Петров.

<p>Фото пресс-служба мэрии Ангарска</p>

Фото пресс-служба мэрии Ангарска

Уже создано основание металлоконструкции террасы, установлены перголы и лестницы – спуски на террасу и к воде. Во время второго этапа будут обустроены настил террасы, покрытие лавочек и пергол: для этих целей используют древесно-полимерные доски. Также здесь установят скамейки-качели.

Кроме того, будет сформирована пляжная зона. Все работы планируется завершить к началу лета.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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