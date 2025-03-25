«Специалисты Госуслуг» похитили у иркутянки 1,6 млн рублей

Иркутянка стала жертвой аферистов. Они под видом специалистов «Госуслуг» похитили крупную сумму, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, на электронную почту женщине пришло письмо, в котором сообщалось о взломе профиля на портале «Госуслуги». Для блокировки аккаунта и сохранения личных данных отправитель предложил обратиться по указанному в письме номеру телефона.

Во время разговора лжесотрудники технической поддержки рассказали, что деньги находятся под угрозой и могут быть переведены за границу. Злоумышленники убедили сибирячку отправить сбережения на «безопасный счет», а также установить приложение для создания электронной версии банковской карты.

В результате жительница Иркутска перевела на счета аферистов 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.