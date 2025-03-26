Время обновлений. Как изменился отель «Европа» в Иркутске после реновации

Если вы давно не были в отеле «Европа», то стоит точно ещё раз там побывать. Некогда одна из самых фешенебельных гостиниц Иркутска вновь решила побороться за звание самой современной и комфортной. За привычным классическим фасадом теперь скрывается абсолютно новый интерьер в стиле неоклассики. Газета Дело узнала подробности о реновации отеля.

«Важно, чтобы турист возвращался»

Кардинальные изменения, по словам директора отеля «Европа» Ксении Вокиной, начались ещё два года назад. Тогда было решено полностью обновить один этаж. Ориентировались и на делового гостя, и на туриста. Ремонт осуществлялся с учётом всех требований к современным отелям.

– Иркутская область с каждым годом набирает популярность среди туристов, – подчёркивает Ксения Вокина. – Гости, безусловно, хотят получать яркие впечатления не только от встречи с Байкалом, но и от пребывания в отеле. Нам важно, чтобы турист к нам возвращался. Стратегическая задача – повысить в целом уровень гостеприимства в Иркутске.

Новые номера гости оценили прекрасными отзывами на всех возможных интернет-площадках. Следующим этапом стало обновление зоны ресепшена отеля и лифтового оборудования. Лифты, кстати, специально изготовили по заказу отеля «Европа» в Китае.

«Семейным путешественникам – особое внимание»

Совсем недавно был торжественно открыт ещё один этаж с новыми номерами. Здесь комнаты разработаны с учётом потребностей семейных путешественников: светлые интерьеры в спокойных тонах создают атмосферу уюта, в номерах – просторные окна, в отделке использованы натуральные материалы. Есть всё необходимое для детей: мягкие халаты, удобные тапочки, косметические принадлежности, специальное детское меню.

Как говорит Ксения, для обновления номерного фонда отель «Европа» привлёк дизайнеров, специализирующихся на отельных интерьерах. Задача стояла непростая: нужно было продумать эргономику пространства, подобрать функциональную мебель, учесть особенности освещения и всё это совместить с практичностью и износостойкостью в условиях интенсивной эксплуатации.

«В ожидании перемен – ресторан»

Отель "Европа", Иркутск

– Последние годы мы позиционировали отель «Европа» как бизнес-отель. У нас великолепная конгресс-зона, включающая три зала и зону кофе-брейков, современное оборудование, отвечающее всем требованиям, – рассказала Ксения Вокина. – Гостям всегда нравилось проводить у нас конференции и стратегические сессии. Они говорили: «У вас уютно, комфортная атмосфера и отличная кухня в ресторане. Обновите номера!» Ну вот – обновили! И не только номера.

Следующий этап реновации затронет ресторан «Европа»: его ожидает серьезная трансформация. Сейчас руководство отеля сосредоточено на поиске новой, интересной концепции, которая будет соответствовать ожиданиям гостей отеля и станет новой точкой притяжения для иркутян.