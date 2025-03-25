Плавучие центры обработки данных могут появиться в России

Главные проблемы при строительстве наземных ЦОДов: нехватка земли, высокие тарифы на электроэнергию и большие затраты на охлаждение. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Плавучие ЦОД могут использовать воду для охлаждения и автономные источники энергии. Преимущества включают быструю смену локации, простое развертывание и возможность обработки данных близко к месту их возникновения. Проект находится на стадии эскизного проектирования и поиска инвесторов.

«Сейчас все проектные и другие работы производим собственными силами. Для активизации и полноценного запуска проекта требуется привлечение внешних инвесторов», – уточнила руководитель проекта Наталья Курбатова.