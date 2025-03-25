70% ипотек выдается на льготных условиях

За февраль 2025 года банки выдали 29,60 тыс. льготных ипотек на сумму 156,24 млрд рублей — это 71% от всех ипотечных кредитов. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

Годовая динамика показала снижение на 32% по количеству и на 31% по объему. Средняя сумма кредита увеличилась до 5,28 млн рублей (+2%). Средний срок кредитования уменьшился на 9 месяцев, составив 292 месяца (24 года 4 месяца).

Рост выдач льготных ипотек по сравнению с январем составил 87% по числу и 77% по сумме. В январе доля льготной ипотеки была 57% от всего объема.

Пятерка регионов по объемам льготного кредитования: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Самые большие средние суммы кредитов были в Москве (7,37 млн рублей), Московской области (6,65 млн рублей) и Калмыкии (6,59 млн рублей).