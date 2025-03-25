Открыть свой бизнес планируют 22% иркутян

Каждый пятый житель Иркутска (22%) планирует открыть свое дело, еще 13% рассказали, что уже трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме, показало совместное исследование СберСтрахования и «Деловой Среды».

Согласно опросу, почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. рублей в месяц, каждый третий (34%) – на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать свыше 500 тыс. рублей.

Согласно опросу, самыми популярными вариантами для начала предпринимательской деятельности у россиян стали кафе (19%), частные производства (18%), точки торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерские хозяйства (9%), салоны красоты и фитнес-клубы (9%). Также россияне рассматривают запуск в нише сервисных услуг (6%), строительства и ремонта (5%), детского образования и развлечений (4%), автобизнеса (4%), медицины (4%). Реже всего респонденты выбирают гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%), IT (1%).

Четверть респондентов (27%) хотят стать предпринимателями, чтобы самореализоваться, а треть (28%) – чтобы увеличить доходы. Каждый шестой (15%) хочет просто уйти из найма, а каждый десятый (10%) рассчитывает получить больше свободного времени и тратить его на себя и семью.

Две трети опрошенных, у которых есть планы по запуску бизнеса (67%), рассчитывают осуществить их еще до конца 2025 года. При этом только 6% готовы к стартовым вложениям от 2 млн рублей и более. Более двух третей (72%) полагают, что смогут обойтись без стартовых вложений, а каждый пятый (22%) готов инвестировать от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Долго ожидать, когда бизнес начнет приносить прибыль, готовы далеко не все потенциальные предприниматели.

Более половины россиян, выразивших намерение открыть свое дело (57%), хотят получать от него доход сразу или уже через месяц после запуска. Четверть (23%) готовы подождать 2–3 месяца, шестая часть (17%) – до 1 года. Только 3% готовы ожидать прибыли в течение более продолжительного срока.

«Отрадно, что при этом активность бизнеса в регионе продолжает увеличиваться – в 2024 году наблюдался рост субъектов малого и среднего предпринимательства. Возрастающая конкуренция будет стимулировать компании еще внимательнее относиться к работе с дополнительными рисками», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

По данным АО «Деловая среда» 41% новых бизнесов в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, в том числе 14% – от 18 до 25 лет. Мужчины открывали бизнес чаще женщин (57% и 43% соответственно). Больше всего новых предприятий россияне зарегистрировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Башкортостане и Татарстане. Причем в Краснодарском крае этот показатель за год вырос на 21%.

Наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.