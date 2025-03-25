Россия достигла рекордного уровня потребления протеина животного происхождения – 27,9 кг на человека

Потребление белка животного происхождения в России в 2024 году вышло на исторический максимум – 27,9 кг на человека в год. Это на 75% больше, чем в 1999 году, когда показатель составлял около 16 кг на душу населения. Такие данные приводит Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка на базе собственных расчетов, информации Росстата и отраслевых объединений. Расчет произведен на основании данных балансов соответствующих рынков.

После распада СССР потребление животного протеина падало, сильнее всего – в 1992 году: минус 4 кг по сравнению с 1991. В 1999 году показатель составил 16 кг на человека.

Восходящий тренд начал формироваться в 2000 году. Потребление росло с запуском государственных программ поддержки и формирования системы финансирования АПК вокруг Россельхозбанка. Уже в 2010 году суммарное потребление протеина достигло 22 кг на россиянина. Но настоящий скачок в потреблении пришелся на последние 5 лет. В среднем прирост составил 4% в год. В это время усилия всего агропромышленного комплекса страны были сосредоточены на максимальном наполнении внутреннего рынка и выполнении показателей Доктрины продовольственной безопасности.

Главный вклад в потребление белка вносят мясные продукты (+84% относительно 1999 года) и молоко (+65%). Однако структура потребления белка спустя 25 лет всё-таки изменилась: рыба и морепродукты (+129%) оттеснили яйца на четвёртое место (+31%).

Опережающий рост в рыбе и морепродуктах основан на мерах поддержки рыбохозяйственного комплекса, в частности, учреждении Росрыболовства в 2008 году и развитии аквакультуры. Потребление водных биоресурсов, несмотря на некоторые колебания, стабилизировалось на уровне 22,7 кг в 2024 году, что составляет около 3 кг протеина, и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Яйца остаются одним из самых доступных источников белка. Их потребление в 2024 году уже на 68 штук больше по сравнению с 1999 годом и достигло 290, что эквивалентно 2 кг протеина.

«Рост потребления протеина связан с развитием собственного производства и повышением доходов. В 2024 году Россия превысила по потреблению белка животного происхождения уровень позднего СССР: 27,9 против 27,6 кг на душу населения в 1990 году, и тренд на рост сохраняется. Белок – строительный материал клеток организма, он нужен для иммунитета, мышечной массы, роста детей. Поэтому достижение протеинового рекорда – это не только экономический прорыв, но и важнейший социальный успех, речь идёт о здоровье людей», – отмечает главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.