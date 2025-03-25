Единовременную выплату участникам СВО увеличили в Иркутской области

Ранее она составляла 400 тыс. рублей. Сегодня глава региона подписал закон об увеличении ее в 2,5 раза – до 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон об увеличении региональной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в СВО. Теперь при заключении контракта с Минобороны России военнослужащий получит единовременную выплату от региона в 1,4 млн рублей.

Ранее внесенный губернатором соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания региона. По итогам рассмотрения изменений в областном законе «О денежной выплате участникам специальной военной операции», депутаты проголосовали за увеличение выплаты с 400 тыс. рублей до 1,4 млн рублей. В поддержку высказались представители всех фракций регионального парламента.

– Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года. Вместе с федеральной выплатой военнослужащие, участвующие в СВО по контракту, будут получать 1,4 млн рублей. Увеличение единовременной выплаты – это одно из направлений нашей поддержки для ребят, которые идут защищать нашу страну, – сказал Игорь Кобзев.