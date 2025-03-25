Самый крупный за Уралом цех по сортировке и маркировке яиц открыли в Иркутской области

Комплекс возвели на базе сельскохозяйственное предприятие «Белореченское». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил новый цех по сортировке и маркировке яиц на предприятии «Белореченское». Это крупнейший за Уралом цех с производительностью 190 тыс. яиц в час. После модернизации цех сможет фасовать яйца на 16 дорожках вместо прежних четырех. Цех обеспечивает полную автоматизацию процесса, исключая ручной труд.

Реконструкция и модернизация яйцесортировального цеха начались в 2024 году и велась по инвестиционному проекту. Стоимость реконструкции – 800 млн рублей.

Благодаря новому оборудованию цена на яйца снизится на 25 рублей с 28 марта.

– Модернизированный цех не только существенно повысит производственные показатели ведущего производителя куриного яйца в регионе, но и откроет дополнительные перспективы для реализации продукции как внутри региона, так и за его пределами. Поэтому мы сегодня говорим не только о развитии конкретного предприятия СХ АО «Белореченское», но и экономическом развитии региона в целом, – сказал губернатор Игорь Кобзев.