«Свободных мощностей больше нет». Олег Причко – о тепловом кризисе в Иркутске

Перспектива заморозки строительных проектов замаячила в Иркутске: свободные тепловые мощности практически исчерпаны, а новые технические условия больше не выдаются. Об этом было заявлено на пленарной сессии Байкальской строительной недели. Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко рассказал SIA.RU, насколько критична ситуация и где найти средства для расширения инфраструктуры.

Олег Причко подтвердил, что подключение новых объектов к теплосети затруднено из-за острого дефицита ресурсов. Проблему впервые зафиксировали еще в 2020 году, когда город разработал схему теплоснабжения, утвержденную Минэнерго РФ. С тех пор идут разговоры о необходимости создания новых мощностей в Иркутске, однако финансирование пока не найдено, и строительство не начиналось.

По словам Олега Причко, ранее компания подготовила технико-экономическое обоснование для строительства новых объектов. Так, для устранения дефицита требуется возвести два водогрейных котла на Ново-Иркутской ТЭЦ и одну котельную на правом берегу Иркутска. Эти меры обеспечат городу дополнительные 450 гигакалорий в час. Однако инвестиции требуются значительные – порядка 33 миллиардов рублей. На вопрос о том, откуда взять эти средства, генеральный директор Байкальской энергетической компании ответил:

– Теплоснабжение – это сфера естественной монополии, поэтому финансирование инвестиционной программы должно идти либо через тарифную выручку, либо благодаря мерам государственной поддержки. Решений пока нет, но мы надеемся, что они скоро появятся. Тем временем выдача новых технических условий приостановлена.

По словам Олега Причко, на горизонте трех лет свободных мощностей уже нет.

– Те проекты, которые позволили нарастить мощности на 100-110 гигакалорий в час, уже реализуются. Из них проекты на 15 гигакалорий уже завершены, еще 15 находятся в стадии реализации, остается 70. Но это немного. Как только они закончатся, все будут ждать создания новых мощностей, – резюмировал Олег Причко.