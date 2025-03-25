После 12 часов обсуждений: почему Россия и США не приняли заявление

Россия и США не смогли принять общее заявление из-за Украины

После двенадцатичасовых переговоров в Эр-Рияде между представителями России и США совместное заявление принято не было, сообщает РБК. Причиной стал вопрос вокруг Украины, сообщил сенатор Владимир Чижов, который ранее занимал посты заместителя министра иностранных дел и постоянного представителя России при Евросоюзе.

«Это весьма характерная ситуация, когда Украина становится препятствием для принятия заявлений», — подчеркнул Чижов.

Российскую сторону на консультациях представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник ФСБ Сергей Беседа. Делегацию США возглавляли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, помощники спецпредставителя Кита Келлога и другие официальные лица.

Несмотря на сложности, американская сторона рассчитывала на позитивный исход встречи, однако ожидания не оправдались, сообщил источник в Белом доме.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, уточнил, что переговоры носили технический характер, и их подробности не будут преданы огласке.