Фармасинтез в тройке лидеров рейтинга Forbes

Группа компаний Фармасинтез заняла третье место в рейтинге Forbes «20 лучших фармацевтических компаний России». Компания владеет пятью заводами в Иркутске, Санкт-Петербурге, Уссурийске, Братске и Тюмени.

Рейтинг составлялся по четырем ключевым критериям: объем продаж и рост выручки за 2023–2024 годы, количество зарегистрированных лекарств и разрешений на клинические испытания.

Президент компании Викрам Пуния отметил: «Более 60% нашей прибыли направляется на научные исследования и разработки. В 2024 году нам удалось выпустить 42 новых препарата, что подтверждает нашу стратегию, ориентированную на инновации».

В декабре прошлого года компания "Фармасинтез" сообщала, что планирует запустить пять новых цехов для производства лекарств в Братске в 2025 году. Это часть третьей очереди завода, общая мощность составит до 140 тонн продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 2 миллиарда рублей.