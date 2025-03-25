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Более 130 участков остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области паводковая ситуация остается напряженной, но заметны улучшения. Подробности о текущей обстановке рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Продолжаем держать на контроле ситуацию с подтоплениями в ряде районов области. Положение дел постепенно улучшается, тем не менее продолжается активная откачка воды. Задействованы силы и средства различных ведомств», – отметил глава региона.

Остаются подтопленными шесть жилых домов и 130 участков в Иркутском районе, а также четыре приусадебных участка в Усольском районе. Всем, кому необходимо, оказывается адресная помощь.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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