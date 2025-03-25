Муниципальное учреждение в Иркутской области задолжало подрядчику 6 млн рублей

В Нижнеилимском районе Иркутской области муниципальное учреждение задолжала подрядной организации несколько миллионов рублей. Подробности сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, между муниципальным учреждением и компанией был заключен контракт на капитальный ремонт здания Краеведческого музея на территории Нижнеилимского района в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура».

Подрядчик выполнил свои обязательства надлежащим образом, однако заказчик не оплатил его работу. Задолженность составила около 6 млн рублей. Прокуратура внесла представление директору учреждения, после чего долг был погашен.