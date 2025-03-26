Дефицит складов тормозит потенциал Иркутска в сфере логистики – эксперты

Эксперты IBC Global провели исследование и выяснили, что нехватка складских площадей в Иркутске сдерживает его потенциал как логистического узла для транзита грузов с Дальнего Востока и из Китая, пишет «Интерфакс».

Сегодня в городе не хватает минимум 250 тыс. кв.м складов – такое количество необходимо только для удовлетворения спроса федеральных сетей, местный спрос – еще 50 тыс. кв.м. Большинство имеющихся – склады класса В, то есть реконструированные старые объекты.

Такая ситуация на рынке, по данным экспертов, сложилась из-за дефицита доступных земельных участков, их высокой стоимости и сложности с подключением к электросетям. При этом до 2027 года ожидается рост количества проектов складских хабов, до 2030 года – повышение интереса к Light Industrial.