Ангарчане пожаловались на загрязнение воздуха цементной пылью: прокуратура начала проверку

Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения информации о загрязнении воздуха цементной пылью в городе, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, жители микрорайона «Строитель» жалуются на цементную пыль, которая покрывает серым налетом вещи и растения. Она, предположительно, летит с труб цементного завода. Кроме того, ангарчане отмечают проблемы с дыханием.

«Скоординирована работа природоохранных контрольно-надзорных органов. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.