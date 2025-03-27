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Долгожданный разворот. Татьяна Степанова, БКС, – о поведении инвесторов и рынке, «растущем на новостях»

С начала 2025 года индекс МосБиржи показал впечатляющий рост, реагируя на постепенное улучшение внешних и внутренних факторов. Тем, кто не успел воспользоваться моментом, не стоит расстраиваться – у акций сохраняется солидный потенциал роста. Директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций» Татьяна Степанова рассказала, чего ждать от российского рынка в этом году, почему важно «быть в нем» ежедневно.

Волна роста

В конце прошлого года индекс Мосбиржи демонстрировал глубокое падение – коснулся отметки в 2400 пунктов. Впрочем, для кого-то кризис стал тем самым «временем возможностей». «Корректировка на тот момент составила более 30%, и уже можно было закрывать глаза на геополитику и другие внешние факторы: рынок циклично, с учетом времени должен был восстановиться», – рассказала Татьяна Степанова.

Так и произошло: после длительного снижения последовал долгожданный разворот. Индекс Мосбиржи вырос с декабря почти на 40%. «Восстановление произошло даже быстрее, чем мы прогнозировали, – прокомментировала директор иркутского филиала БКС. – Клиенты, которые использовали в прошлом году просадку рынка и докупали бумаги, оказались в существенном плюсе».

По словам эксперта, на российский фондовый рынок сегодня влияют не только геополитические факторы, но и внутренние, экономические. При этом, как отметила Степанова, «рынок растет на новостях, а фиксируется и заканчивает стратегию роста – на фактах».

«20 декабря Центробанк, вопреки всем ожиданиям, принял решение сохранить ключевую ставку на том же уровне. В результате мы увидели первое интенсивное, позитивное движение рынка, которое и запустило тенденцию роста, – напомнила она. – На следующих двух заседаниях в этом году «ключ» снова сохранили, но ожидания уже поменялись. В рамках этих ожиданий рынок заложил тот рост, который мы затем и увидели».

Быть в рынке

Сегодня Татьяна Степанова рекомендует инвесторам вести себя осторожно: рост был очень значительным, сейчас рынок находится в боковике, ожидая новых драйверов. Геополитические факторы при этом остаются существенными, пояснила она.

Например, при урегулировании взаимодействий между Россией и США на высшем уровне можно ожидать дальнейшего роста. Бенефициарами геополитических улучшений могут выступить акции компаний-экспортеров. Аналитики БКС прогнозируют на конец года 3800-3900 пунктов по индексу МосБиржи. Впрочем, и колебания, связанные с негативом вроде снижения мировых сырьевых цен, тоже вполне ожидаемы.  

«Сегодня важно «быть в рынке» ежедневно, следить за макроэкономическими новостями, диверсифицировать портфель, – убеждена Татьяна Степанова. – Нужно отключить человеческий фактор в отношении фиксации позиций, занять позицию долгосрочного инвестора. Это позволит сохранить и увеличить капитал гораздо более серьезно».

Портфель возможностей

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Во времена большой волатильности как никогда важно придерживаться портфельного подхода. Особенно это актуально для инвесторов-новичков. «Тем, кто только приходит на рынок, мы рекомендуем выбирать более ликвидные активы, – пояснила Степанова. – А если инвестор выбирает рисковые активы, то это должны быть голубые фишки, подкрепленные позитивными отчетностями».

По ее словам, в отношении ликвидной части также важно придерживаться принципа диверсификации. Если говорить о приобретении долговых бумаг, то сейчас корпоративный сектор дает большую премию к тем же депозитам, ставки по которым пошли на убыль. Кроме того, на долговом рынке сегодня можно найти инструменты, с которыми можно распределить вложения еще и по валютному принципу – замещающие облигации. Это ценные бумаги российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций, номинал и купоны по которым номинированы в иностранной валюте, а выплаты производятся в рублях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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