Крипторынок взлетит до $4,6 трлн к 2028 году: прогноз от экспертов

Криптовалютный рынок ожидает стремительный рост: объем достигнет $4,6 трлн к 2028 году. По прогнозам экспертов Института экономики роста имени П.А. Столыпина, совокупный годовой прирост рынка криптовалют составит 16,5%.

Такой скачок обусловлен рядом факторов: укреплением позиций криптовалют благодаря институциональному признанию и правовым нормам, расширением мирового внедрения цифровых активов, развитием децентрализованных финансовых платформ (DeFi), а также увеличением правовой определенности в этой области и распространением токенизации активов.

На текущий момент капитализация криптовалютного рынка составляет около $3 трлн.

Эксперты отмечают, этот резкий подъем имеет далеко идущие последствия для мировой финансовой системы: ожидается массовое использование цифровых валют среди частных лиц, компаний и организаций для самых разных нужд. Примером служит Великобритания, где число держателей криптовалюты выросло с 1,5 миллионов в 2018 году до почти 10 миллионов в 2021 — впечатляющий рост на 650%.