Новая зерновая сделка: как США помогут России вернуться на мировой рынок?

Переговоры между США, Россией и Украиной в Эр-Рияде ведут к возможному возобновлению зерновой сделки. Россия выступает за восстановление безопасного судоходства в Черном море, обсуждая этот вопрос с американской делегацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил желание России возобновить черноморскую инициативу, которая обеспечивала вывоз зерна с Украины, сообщают "Ведомости".

По итогам переговоров, Москва и Вашингтон договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства и неприменению силы в Черном море. США выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

Эти соглашения вступят в силу после выполнения Россией условий зерновой сделки 2022–2023 гг., включая снятие санкций с Россельхозбанка и российских производителей, а также разрешение на продажу сельхозтехники в Россию.

В заявлениях Белого дома подтверждается намерение США помочь России с восстановлением доступа на мировой рынок, однако условия Москвы не упоминаются. Также обсуждается обеспечение безопасности судоходства для Украины и обмен пленными.

При этом научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что вопрос о прекращении ударов по ТЭКу и инфраструктуре в целом «не может уйти» из повестки переговоров, несмотря на то что его упоминаемость снизилась, а Киев так и не взял на себя ответственность прекратить такие атаки. «Ведь если Украина оказывается недоговороспособной по этому вопросу, она также будет считаться недоговороспособной и по черноморской инициативе и всем другим», – полагает эксперт.