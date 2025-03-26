Быстрая зарядка vs медленная: кого поддержит государство?

Министерство промышленности и торговли РФ изучает возможность распространения программы субсидий на установку скоростных зарядных станций (ЭЗС) мощностью от 150 кВт и выше на станции меньшей мощности — от 80 кВт. Об этом сообщил представитель ведомства изданию «Ведомости».

Однако точные условия предоставления субсидий пока находятся в стадии разработки. В настоящее время основной упор делается на поддержку станций с мощностью от 150 кВт, отметил собеседник издания. При этом представители отрасли считают, что поддержка бюджетных ЭЗС должна ориентироваться именно на высокоскоростные модели.

Стоит отметить, что рынок электромобилей в России демонстрирует устойчивый рост. Так, в 2024 году продажи новых электрокаров достигли отметки в 17,8 тысячи единиц, увеличившись на 26,4% по сравнению с предыдущим годом. Доля электромобилей составила 1,1% от всех реализованных легковушек в 2023 году. Эксперты отмечают продолжающийся рост интереса к экологичному транспорту.