Падение прибыли банков в феврале 2025 компенсировано переоценкой облигаций

Прибыль российских банков в феврале 2025 г, снизилась на четверть, но общий результат улучшился благодаря переоценке облигаций.

В феврале российские банки зафиксировали чистую прибыль в размере 214 миллиардов рублей, что на четверть меньше показателя января (286 миллиардов рублей). Такие данные приводятся в аналитической публикации Центробанка о состоянии банковского сектора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль снизилась на 22,2% — в феврале 2024 года она составила 275 миллиардов рублей. Доходность капитала (ROE) в феврале текущего года опустилась до 14% против 19% в январе.

Тем не менее, доходы от переоценки облигаций с фиксированной ставкой увеличились на 60 миллиардов рублей. Общая положительная переоценка ценных бумаг привела к увеличению балансового капитала на 105 миллиардов рублей, а вместе с чистой прибылью этот показатель вырос на 327 миллиардов рублей. Причиной роста стоимости бумаг стал ожидаемый рынком переход к мягкой денежно-кредитной политике, поясняет Центробанк.

Также стоит отметить, что поступления дивидендов от дочерних финансовых компаний банков возросли на 25 миллиардов рублей после нулевых доходов в январе.

Благодаря положительным результатам переоценки долговых обязательств, прямо учитываемых в капитале, совокупный финансовый результат банковского сектора превысил чистую прибыль и составил 280 миллиардов рублей (в сравнении с 235 миллиардами рублей в январе), подводят итоги аналитики Банка России.

В середине марта Центральный банк России обновил прогноз по чистой прибыли банковского сектора на 2025 год, увеличив его с диапазона 2,7–3,3 триллионов рублей до 3–3,5 триллионов рублей. Регулятор пересмотрел свои прогнозы, учитывая ожидаемое возвращение кредитных рисков и маржи банков к исторически стабильным показателям. В 2024 году банки установили рекордную прибыль в размере 3,8 триллиона рублей.