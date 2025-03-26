Февральское кредитование: рост ипотеки и стагнация корпоративных займов

Кредитование в российских банках в феврале показало незначительный рост, согласно данным ЦБ.

Корпоративный кредитный портфель увеличился всего на 0,1% после сокращения на 1,2% в январе. Основными факторами, сдерживающими динамику корпоративного кредитования, стали значительные бюджетные расходы: предприятия, получающие возмещения по государственным контрактам, испытывали меньшую потребность в заемных средствах.

Ипотечное кредитование выросло на 0,2% после сезонного снижения в январе (-0,2%). Портфель потребительских кредитов продолжал сокращаться (-0,9% после -0,3% в январе) на фоне высоких процентных ставок и макроэкономических ограничений.

Средства физических лиц в банках значительно увеличились на 1,9% после традиционного январского уменьшения (-0,8%). Поддерживающим фактором стала привлекательность ставок по депозитам. Средства юридических лиц практически не изменились (+0,1%) после умеренного прироста в январе (+0,5%).

21 марта Банк России третий раз подряд оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 21%. Причины, указанные ЦБ, известны – инфляция по-прежнему высокая, хотя и снижается, рост спроса опережает предложение, кредитование сдержанное, а сбережения находятся на высоком уровне. Следующее заседание пройдет 25 апреля.