«Вам не понравится то, что вы увидите». Трамп требует рассекречивания материалов ФБР

Президент США Дональд Трамп приказал ФБР рассекретить материалы расследования о связях его предвыборного штаба с Россией, сообщает РБК.

Он выразил скепсис, что журналисты действительно заинтересуются этими документами, отметив: «Вам не понравится то, что вы увидите». Трамп назвал расследование позором и добавил, что ФБР, Министерству юстиции и бывшему президенту Джо Байдену должно быть стыдно.

Расследование, начатое ФБР в июле 2016 года и названное Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь»), проводилось под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Команда Мюллера не установила координацию действий или сговор Трампа и его подчиненных с Россией для влияния на результаты выборов 2016 года.

Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США, называя их «нелепыми».