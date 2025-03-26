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«Вам не понравится то, что вы увидите». Трамп требует рассекречивания материалов ФБР

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Президент США Дональд Трамп приказал ФБР рассекретить материалы расследования о связях его предвыборного штаба с Россией, сообщает РБК.

Он выразил скепсис, что журналисты действительно заинтересуются этими документами, отметив: «Вам не понравится то, что вы увидите». Трамп назвал расследование позором и добавил, что ФБР, Министерству юстиции и бывшему президенту Джо Байдену должно быть стыдно.

Расследование, начатое ФБР в июле 2016 года и названное Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь»), проводилось под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Команда Мюллера не установила координацию действий или сговор Трампа и его подчиненных с Россией для влияния на результаты выборов 2016 года.

Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США, называя их «нелепыми».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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