Тревожные сигналы: РЖД прогнозирует снижение погрузки по итогам первого квартала на 5,5%

Российские железные дороги (РЖД) ожидают снижение погрузки в марте текущего года, прогнозируя спад на 5,5% по итогам первого квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания холдинга Валерия Баккала.
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"В настоящее время мы грузим ниже уровня прошлого года. Февраль завершился со снижением на 5,5%, и в марте ожидается аналогичный тренд. Важно отметить, что снижение погрузки в большей степени наблюдается во внутрироссийском сообщении. В экспорте мы перевозим с увеличением на 2,9%, и продолжаем поддерживать этот темп", — заявил Баккал на конференции "PRO//Движение.Южный Урал".
Ранее сообщалось, что погрузка на сети РЖД в феврале 2025 года составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем в феврале прошлого года. Среднесуточная погрузка составила 3 млн 106 тыс. тонн, что на 6% меньше. Погрузка за январь-февраль 2025 года снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 180 млн тонн.
Погрузка на сети РЖД в 2024 году составила 1,181 млрд тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом.