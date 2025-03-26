Тревожные сигналы: РЖД прогнозирует снижение погрузки по итогам первого квартала на 5,5%

Российские железные дороги (РЖД) ожидают снижение погрузки в марте текущего года, прогнозируя спад на 5,5% по итогам первого квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания холдинга Валерия Баккала.

"В настоящее время мы грузим ниже уровня прошлого года. Февраль завершился со снижением на 5,5%, и в марте ожидается аналогичный тренд. Важно отметить, что снижение погрузки в большей степени наблюдается во внутрироссийском сообщении. В экспорте мы перевозим с увеличением на 2,9%, и продолжаем поддерживать этот темп", — заявил Баккал на конференции "PRO//Движение.Южный Урал".

Ранее сообщалось, что погрузка на сети РЖД в феврале 2025 года составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем в феврале прошлого года. Среднесуточная погрузка составила 3 млн 106 тыс. тонн, что на 6% меньше. Погрузка за январь-февраль 2025 года снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 180 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в 2024 году составила 1,181 млрд тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом.