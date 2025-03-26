Некоммерческая аренда жилья может появиться в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названы попадающие под мораторий объекты в рамках перемирия, занявших ниши ушедших брендов производителей хотят поддерживать, некоммерческая аренда жилья может появиться в России, а в Иркутской области зафиксирован дефицит складов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Мораторий на атаки объектов

Россия и США согласовали перечень объектов, на удары по которым распространяется 30-дневный мораторий. В их число вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, АЭС, дамбы гидроэлектростанций. Запрет действует с 18 марта в течение 30 дней и может быть продлен по взаимной договоренности. Если он будет нарушен, другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Поддержка импортозамещения

Минпромторг думает о поддержке российских производителей, занявших ниши ушедших иностранных брендов. При анализе же опционов на возвращение власти будут смотреть на этичность поведения покинувших российский рынок компаний. Стоит отметить, что, в свою очередь, результаты опросов показывают, что россиян вполне устраивает произошедшее импортозамещение ряда иностранных товаров.

Некоммерческая аренда

Минстрой РФ планирует развивать некоммерческую аренду жилья. Она может стать альтернативой ипотеке. Уже определен ряд пилотных регионов, рассматриваются источники финансирования. Предполагается, что жилье будет предоставляться из маневренного фонда – в нем будут жить семьи.

Дефицит складов

В Иркутске наблюдается дефицит складов, отмечают эксперты. Сегодня в городе не хватает минимум 300 тыс. кв. м. таких площадок. Большинство имеющихся – склады класса В, то есть реконструированные старые объекты. Нехватка складских площадей в столице Приангарья сдерживает его потенциал как логистического узла для транзита грузов с Дальнего Востока и из Китая, однако в ближайшие годы ожидается рост подобных пространств.

Воздух с цементом

Ангарчане, проживающие в микрорайоне «Строитель», пожаловались на цементную пыль, которая покрывает серым налетом предметы и растения. Кроме того, возникают проблемы с дыханием. Люди предполагают, что загрязняет окружающую среду местный завод, находящийся поблизости. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая начала проверку.