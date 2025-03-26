Новости

Лед треснул на Байкале вдоль всего берега Листвянки: наблюдается открытая вода

Ледовая обстановка на Байкале на фоне потепления стремительно ухудшается: наблюдаются трещины и открытая вода. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«На Малом Море вблизи мысов промоины. В Слюдянском районе местами возле берега открытая вода, множество трещин с выходом воды на лед. В районе Листвянки произошел отрыв ледового поля, полоса открытой воды шириной более 1,5 метра наблюдается вдоль всей береговой линии», – говорится в сообщении.

Кроме того, от Порта Байкал в сторону мыса Толстый множество трещин с открытой водой. В поселке Большое Голоустное зафиксирована становая трещина до 3 метров.

На озере Байкал толщина льда варьируется от 30 до 50 см, он приобрел игольчатую структуру. Выезд и выход являются опасными.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2025, последние новости
«Свободных мощностей больше нет». Олег Причко – о тепловом кризисе в Иркутске
«Мы все считали, что дешёвый энерготариф – это наше счастье. На самом деле, проклятие»
3 стоп-фактора загородного строительства в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес