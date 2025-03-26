Лед треснул на Байкале вдоль всего берега Листвянки: наблюдается открытая вода

Ледовая обстановка на Байкале на фоне потепления стремительно ухудшается: наблюдаются трещины и открытая вода. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«На Малом Море вблизи мысов промоины. В Слюдянском районе местами возле берега открытая вода, множество трещин с выходом воды на лед. В районе Листвянки произошел отрыв ледового поля, полоса открытой воды шириной более 1,5 метра наблюдается вдоль всей береговой линии», – говорится в сообщении.

Кроме того, от Порта Байкал в сторону мыса Толстый множество трещин с открытой водой. В поселке Большое Голоустное зафиксирована становая трещина до 3 метров.

На озере Байкал толщина льда варьируется от 30 до 50 см, он приобрел игольчатую структуру. Выезд и выход являются опасными.