Частные дома с начала года успели подорожать в Иркутской области почти на 5%

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменились цены на частные дома в различных регионах России с начала 2025 года. В среднем по стране такие объекты подорожали на 2,2%.

В Иркутской области частные дома стали стоить больше, чем в целом по РФ: с января 2025-го цены увеличились на 4,6%, до 5,7 млн рублей, за год – на 2,8%.

Наибольший рост с начала 2025 года отмечен в республике Коми – 18,4%, Камчатском крае – 13,5%, Еврейской АО – 12,1%, Мордовии – 11,4%, Марий Эл – 9,6%.

Снизилась стоимость частных домов существеннее всего в Московской области – 4,1%, Краснодарском крае – 3,9%, Чукотском АО – 3%, Кабардино-Балкарии – 2,7%, Ростовской области – 2,1%.