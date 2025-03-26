Сибирячка при попытке разбогатеть отдала 1,2 млн рублей аферистам

Аферистам удалось обмануть 68-летнюю жительницу Тайшета, убедив оформить крупный заем и отдать собственные накопления. Подробности сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники написали сибирячке в мессенджере с предложением заработать на инвестициях, но она не поверила и проигнорировала сообщение. На протяжении месяца пенсионерке поступали подобные предложения и в один из дней женщина согласилась.

По указанию собеседника жительница Иркутской области установила на смартфон специальное приложение и открыла «инвестиционный счет». Пенсионерка оформила в банке кредит на 135 тысяч рублей и внесла все средства на указанные счета. В личном кабинете начала высвечиваться несуществующая прибыль от совершаемых сделок. Спустя время она внесла собственные накопления – более 1 млн рублей.

При попытке вывести деньги лжеброкеры заявили о необходимости найти доверенное лицо и оплатить комиссию, а спустя время они вовсе перестали отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ведется расследование.