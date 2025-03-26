11 мостов отремонтируют в Иркутской области в 2025 году

На работы выделено 1,6 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В 2025 году в Иркутской области завершатся работы по ремонту и реконструкции 11 мостов, включая капитальные ремонты. Один объект начал строиться и будет готов через четыре года. Эти проекты финансируются из разных уровней бюджета – всего выделено 1,6 млрд рублей.

Среди объектов: мост через Лену в Усть-Куте, мост через реку Тутуру в Жигаловском районе, мосты в Черемховском, Тайшетском районах и другие. В Байдаевке также будут отремонтированы три моста.