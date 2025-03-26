Страх, ментальность, минимум спроса: почему российский бизнес не спешит на биржу?

Несмотря на призывы президента Владимира Путина рассматривать фондовый рынок как важный источник финансирования, российские компании пока спешат на биржу. Развитие рынка капитала в стране остаётся слабым. Почему так происходит? Эксперты фондового рынка поделились своими мнениями на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело.

«Компании начинают свой путь с облигаций»

Нельзя сказать, что российские компании боятся выходить на биржу, но и массовой эту историю не назовешь, говорит Михаил Людвиг, исполнительный директор Иркутского представительства «Солид Брокер».

– Нужно понимать, что выход на IPO – очень долгосрочный процесс. Обычно компании начинают свой путь с облигаций. Выпустили один выпуск, второй, сделали красивую отчетность, дождались хорошего момента на бирже, когда есть свободные деньги, чтобы подороже продаться.

Михаил Людвиг убежден: в первую очередь компании выходят на биржу не столько для привлечения денег, сколько для того, чтобы продать свой бизнес подороже.

– А для этого ситуация должна быть благоприятной, когда свободных денег много, а идей нет. Что касается привлечения денег путем размещения облигаций, то в банках взять кредит бывает дороже, чем выпустить облигации. При этом меньше, чем на 300-500 млн рублей, никто облигации выпускать не будет.

«Дело в ментальности, мы – азиопы»

Сергей Малых, директор инвестиционной компании «Центум», считает, что причина низкого интереса бизнеса к фондовому рынку – в российской ментальности.

– По своей сущности мы ближе к европейской культуре, чем к азиатской. Где больше всего акций размещается и размещалось? В Азии. Азиаты очень азартны, им нравится этот драйв, как рынок летает. Там гораздо хуже развит долговой рынок. А в европейской части – наоборот. Почему, например, раньше все шли в Европу и привлекали деньги там? Потому что там очень большой рынок долга. А мы, как шутил Задорнов, – азиопы, но ближе всё-таки к Европе. Кроме ментальности, я бы отметил ещё один момент: IPO – это рынок спроса и предложения. На данный момент просто нет спроса.

Сергей Малых также обратил внимание на то, что на сегодняшний день в России не развит механизм прямого финансирования: нет ни государственного, ни частного.

– Нет механизмов, когда можно на уровне «посевной» финансировать бизнесы. Например, чтобы стартапы могли выходить и поэтапно привлекать деньги. В Америке такое есть, в Китае – тоже, у нас – нет. А на кредитных деньгах создавать новые бизнесы невозможно.

Президент России Владимир Путин справедливо подчеркнул важность фондового рынка как источника финансирования. Без полноценного рынка капитала дальнейшее развитие экономики окажется затруднительным.

«IPO – выбор зрелых компаний»

Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске, отмечает, что успешный выход на биржу возможен только при наличии у собственников правильного настроя и четкого понимания целей.



– Компания должна достичь зрелости и осознать, зачем ей необходим выход на рынок, – считает эксперт.

Она напомнила, что в настоящий момент правительство активно работает над созданием нормативных актов, направленных на повышение прозрачности для инвесторов. Эти меры помогут сделать стратегию развития компаний более понятной и обеспечат поэтапный выход на биржу, что станет важным шагом для укрепления доверия между бизнесом и инвесторами.