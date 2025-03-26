Эксперты рассказали, сколько «квадратов» иркутянин сможет купить в Москве

Эксперты изучили цены на рынке недвижимости и выяснили, сколько квадратных метров может купить житель другого города в Москве, где самые дорогие в России квартиры, взамен на свои «квадраты». Данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

С учетом того, что в Иркутске средняя стоимость квартиры составляет 7,3 млн рублей, то этой суммы хватит на 21 квадратный метр в столице, где с среднем объект продается за 21,1 млн рублей.

Больше всего квадратных метров в Москве – 36 – может позволить житель Сочи, где квартира дешевле столичной в 1,6 раза. Чуть меньше возможностей у петербуржца – 34 кв. м. Неплохие перспективы у жителей Севастополя, Владивостока и Казани – им доступно 25 «квадратов».

Самые худшие вохможности у жителя Нижнего Тагила, которому доступны 10 кв. м. Чуть побольше сможет позволить приезжий из Магнитогорска, Кургана и Волжского – 12 кв. м. По 13 «квадратов» может достаться людям из Брянска, Оренбурга, Смоленска, Ульяновска и Астрахани.