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Цены на яйца обещают снизить в Иркутской области к Пасхе

Один из ведущих производителей яиц в Иркутской области – «Белореченское» – планирует снизить цены на продукцию к Пасхе. Об этом в своем тг-канале рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Реконструкция и модернизация яйцесортировального цеха  СХ АО «Белореченское» началась в прошлом году. Общая стоимость проекта – 800 миллионов рублей. <…> Переоснащение цеха позволит снизить стоимость яйца на 25 рублей за десяток. Снижение произойдет в эту пятницу, 28 марта. Важно, что это произойдет накануне праздника Пасхи», – отметил глава региона.

Производительность новой яйцесортировочной машины равна 190 тысяч штук яйца в час. Вместо четырех фасовочных дорожек, как это было ранее, в новом цехе теперь 18. 16 из них будут заняты укладкой и закрыванием мелкоштучной яичной упаковки.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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